Clarissa al debutto Studia lettere e ama viaggiare

E’ al debutto nella manifestazione follonichese più amata. Ha 22 anni e abita a Giuncarico, nel Comune di Gavorrano: è Clarissa Clemente la reginetta del Rione Pratoranieri. Studia lettere moderne all’università di Pisa, è alla sua prima esperienza con il carnevale di Follonica; è volontaria della Croce rossa, le sue passioni ed i suoi hobby sono viaggiare in giro per il mondo, (cosa che vuole iniziare a fare il prima possibile), suonare il pianoforte e stare con amici e famiglia. "Ho studiato all’accademia degli artisti – ha detto la reginetta che domenica debutterà sul carro – e prima ho frequentato il Polo Bianciardi nella sezione tecnico e grafica. Non sono originaria della Maremma perchè sono nata in Sicilia, a Sciacca, ma questa terra mi è entra nel cuore fin dal primo momento in cui sono arrivata". Per Clarissa quella con il rione di Pratoranieri è la prima esperienza al carnevale follonichese: "Sono molto curiosa – ha continuato la ventiduenne – di tuffarmi in questa avventura. Da qualche mese nella zona non si parla dai altro e dunque non vedo l’ora di iniziare la prima sfilata. Da qualche mese poi sono anche diventata volontaria della Croce Rossa e dunque mi piace stare insieme alla gente". Il conto alla rovescia per il debutto è già iniziato: "Domenica sarà sicuramente una bella giornata – chiude la reginetta del rione Pratoranieri – speriamo che vengano tutti i miei amici e la mia famiglia. Amo condividere con loro tutt quello che devo fare nella mia vita. E la sfilata è una di quelle".