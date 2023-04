Cittadella dello sport Prende forma il piano lanciato da Bartalini Ecco i primi lavori

La cittadella dello sport di Castel del Piano, progetto lanciato in campagna elettorale dall’attuale sindaco Michele Bartalini, sta prendendo forma. È fissata per domenica prossima l’inaugurazione della nuova pista di pump track , progetto nato grazie un lavoro di condivisione e collaborazione tra pubblici e privati. Il comune di Castel del Piano è riuscito a ottenere un finanziamento per rivalutare l’area limitrofa al Parco dei Cigni, l’idea poi di realizzare un nuovo circuito pump track è maturata dopo un proficuo dialogo con la Tasso Trail Solution (la stessa azienda che si occupa di manutenzione del bike park Amiata Free ride alle Macinaie). Alla realizzazione ci ha pensato invece l’azienda trentina Trail Zone, specializzata in pump track. Un lavoro di squadra insomma durato qualche mese e che ha dato forma a un parco pubblico dove sarà possibile accedervi con biciclette, pattini e skate. "Si tratta di una pista che è propedeutica a tutto ciò che ruota intorno al vasto mondo della bicicletta – spiegano dalla Tasso Trail Solution -. Avere un pump track ai piedi del Monte Amiata consentirà agli appassionati di avvicinarsi alla disciplina e conoscere più da vicino questo mondo". La pista è studiata in modo tale che, attraverso un sistema di gobbe e il corretto movimento del corpo, le biciclette possano viaggiare senza pedalare. L’inaugurazione è in programma domenica 7 maggio, il taglio del nastro ufficiale con l’apertura della pista è prevista alle 16.30. Prima e dopo sono in programma molti appuntamenti e questo grazie alla collaborazione da parte di associazioni locali, attività che si occupano di ebike e outdoor e le contrade di Castel del Piano. Durante il pomeriggio inaugurale i ragazzi di Amiata Free ride offriranno la possibilità di lezioni gratuite di avvicinamento a questo sport. L’Amministrazione comunale, da canto suo, è soddisfatta. Questa pista è il primo passo di un progetto più ambizioso, seguirà poi la realizzazione di un campo da padel (il secondo in Amiata dopo quello di Arcidosso e il primo ad essere coperto) e la riqualificazione degli spogliatoi del campo da tennis.

Nicola Ciuffoletti