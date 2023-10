’Cittadella del lavoro’, si parte. Iniziato il primo lotto della struttura che accoglierà aziende e start up

Sta prendendo forma a Bagnolo il progetto denominato "Cittadella del lavoro". Si tratta di un luogo che sorge nei locali dell’ex albergo Pratuccio e che fornirà servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, alle imprese e ai lavoratori, diventando un polo attrattivo per aziende che decidono di delocalizzare, per start up e per liberi professionisti, ai quali vengono messi a disposizione spazi di lavoro o di coworking. Si tratta di un investimento che solo per la ristrutturazione dei locali, (senza considerare l’acquisto dell’immobile da parte del Comune) supera i 3 milioni e mezzo di euro. I lavori del primo lotto, che sono attualmente in corso, per 1milione e 800mila euro, sono stati in parte coperti con finanziamento regionale e fondi GSE per riqualificazione energetica. La ristrutturazione prevista dal primo lotto riguarda l’ex dependance dell’albergo: questo immobile si sta trasformando nella struttura principale della nuova Cittadella del lavoro, con al piano terra l’ingresso, l’area bar aperta anche all’esterno a servizio del centro abitato, e una serie di postazioni di lavoro e uffici. Il piano superiore sarà dedicato interamente agli uffici. Ci sarà anche un piano seminterrato con due sale riunioni e una sala formazione. I lavori del secondo lotto partiranno a inizio del nuovo anno, con un investimento di ulteriori 1milione e 700mila euro, finanziati dal PNRR (il Comune, infatti, ha vinto il "Bando Borghi") e riguarderanno l’immobile dell’ex albergo, che sarà abbattuto e ricostruito in maniera molto diversa e più compatibile con l’ambiente circostante. Sarà una struttura ad un piano, in modo da lasciare vedere dal parco soprastante il parco pubblico del Pratuccio e viceversa, salvo un piccolo secondo piano nella parte a monte. I due parchi saranno collegati da una scalinata al centro della nuova struttura. Il progetto prevede la riqualificazione del parco e gli edifici avranno ampie vetrate che renderanno le postazioni di lavoro belle e luminose, oltreché funzionali. Il progetto architettonico è stato curato dagli architetti Francesco Nicolai, Matteo Romanelli, Marco Petrangeli. Ieri è stato presentato il progetto: "Il Polo del Pratuccio potrà diventare modello anche per altre realtà simili alla nostra –spiega il sindaco Federico Balocchi– e che questa sia l’unica possibile via per trattenere e attrarre giovani competenti".