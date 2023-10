Città più verdi. Grosseto guadagna nove posizioni: 73°: "Ancora non basta"

Le dieci "migliori" della trentesima edizione di Ecosistema urbano, l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiana, non lasciano spazio alle novità. Nel senso che rispetto al 2022 cambiano i piazzamenti ma non le protagoniste della top ten. Grosseto "sale" al 73esimo posto in Italia migliorando di nove posizioni rispetto all’anno precedente. Molti gli indicatori che indicano Grosseto come una delle città più verdi: per quanto riguarda la categoria "alberi", il capoluogo maremmano è arrivato in 36esima posizione con 22,1 albero per 10 abitanti. Nel "solare pubblico", ovvero la potenzia installata in Kilowatt su edifici pubblici ogni 100mila abitanti Grosseto è all’87esimo posto con un valore di 0,8%. Sull’uso di "efficientamento del suolo" (rapporto tra consumo di suolo e residenti) Grosseto raggiunge la 53esima posizione con un 4%. Non male la classifica che vede Grosseto nel "Verde Totale" (metri quadrati pro-capite) con un 35esimo posto e 33,8%. 77° posto per le "Isole Pedonali" con un 12,31%. Sessantesima posizione per "tasso di motorizzazione" (auto ogni 100 abitanti) con 67,9. 55esimo posto per "offerta di trasporto pubblico" con 11%. Settantaduesimo posto per "Raccolta differenziata" e 85esimo per "rifiuti prodotti" (kg pro capite annui) con 588,6. "La classifica di eco sistema urbano di Legambiente Ambiente Italia si basa su 19 parametri che dovrebbero, Fotografare le performance ambientali delle 105 città capoluogo sulla base di 5 macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente – ha detto l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – Grosseto nella classifica generale occupa posizioni di media classifica, seppur con un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno, ma occorre però precisare che questa classifica, appare non del tutto veritiera. A questo proposito, già in passato, l’Amministrazione comunale ha chiesto spiegazioni rispetto alle modalità di elaborazione della classifica e in particolare alle modalità delle posizioni di classifica generate. Possiamo comunque dire che un miglioramento c’è stato, ma Grosseto non è ancora soddisfatta proprio perchè i dati pubblicati non appaiono corrispondere a quanto più volte comunicato da questa Amministrazione. A conferma della incertezza che generano questi dati, vorrei far rilevare che il Comune di Grosseto in data 21 settembre scorso ha inviato un preciso e puntuale report a Legambiente, nel quale rilevava che gli alberi piantati nel territorio comunale nel 2022 erano ben 135. Tuttavia gli alberi indicati (pari a 25mila) sono stimati su tutto il territorio urbano – chiude Vanelli – della città e delle frazioni, e sulla base dell’ultimo censimento in essere risultano circa 18mila alberature in città, escluse le frazioni nelle quali deve ancora essere completata l’operazione di censimento. Visti gli 81mila 321 abitanti comunicati con il questionario ecosistema urbano basta moltiplicare gli alberi indicati per 100 diviso la popolazione, così da avere un quoziente pari a 30,74 alberi ogni 100 abitanti. Questa semplice operazione porterebbe la città di Grosseto al 21esimo posto. Occorre quindi dar corso a un’attenta verifica dei dati pubblicati".