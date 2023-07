"Città Etrusche" Massa Marittima è ok

Anche Massa Marittima è tra i Comuni aderenti al progetto e sarà interessata dal passaggio della via delle "Città Etrusche". Sono già stati posizionati dei cartelli informativi a Prata e Tatti e in altre località coinvolte. La Via delle Città Etrusche punta a riunire una serie di percorsi sulle Colline Metallifere, con protagoniste le città etrusche. Otto i comuni coinvolti: Roccastrada capofila e poi Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino, e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere che ha svolto il ruolo di referente tecnico. Il progetto è finanziato per 80 mila euro dalla Regione Toscana e 20 mila dal Parco delle Colline Metallifere. Alla fine di maggio era stato installato il primo cartello informativo e avviati gli interventi per la tracciatura, ripulitura e sistemazione dei percorsi. Attualmente i lavori hanno riguardato il 55% dell’intero tracciato.