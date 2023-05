"Città di Fiaba", ultimo atto con Masini e Rossato

Ad aprile è stato inaugurato l’evento "Città di fiaba", ospitato dalla biblioteca della Ghisa, che accoglie due mostre, una che vede protagonisti i libri di fiabe, l’altra con opere realizzate da artisti e bambini. Due mesi di figure e parole, di classi in visita, di laboratori, di pubblico di ogni età che si accosta con piacere al fiabesco. All’interno del progetto, mercoledì alle 17.30 la biblioteca ospiterà Beatrice Masini, autrice per adulti e per ragazzi, direttrice della casa editrice Bompiani. E proprio come editrice, oltre a proporre le fiabe classiche e le fiabe contemporanee, Masini ha proposto un libro molto importante per chi intende studiare il fiabesco: "I raccontastorie, un viaggio nella storia segreta delle fiabe e dei loro autori" di Nicholas Jubber, libro che il Financial Times definisce "Una cornucopia di storie e cantastorie che è una delizia, una celebrazione di un genere che si diletta nell’attraversare confini culturali e letterari e che produce un’incredibile ricchezza immaginativa". Durante l’incontro saranno trattate importanti figure, da Basile, a Grimm, passando per Andersen.

Un incontro per adulti, insegnanti e bibliotecari. Per l’occasione presenti Grazia Gotti, a rappresentare l’Accademia Drosselmeier, che ha collaborato alla realizzazione della mostra, Petra Paoli e Babila Bonacchi, le curatrici, e Alessandra Valtieri, traduttrice e autrice di uno dei volumi in mostra, "Le principesse della seta e altri racconti cinesi", pubblicato proprio da Bompiani nel 2018. Sabato 27 sarà l’ultimo giorno di Città di fiaba, e alle 17.30 la biblioteca ospiterà l’illustratore Michelangelo Rossato, la nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi, promossa dalla Bologna Children’s Book Fair.