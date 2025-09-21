Città di Cosa, in scena Ovidio e Catullo

ORBETELLOI simboli di Roma Antica e trionfante nella letteratura e nella grande poesia di Ovidio Virgilio, Catullo, Rutilio Namaziano, saranno rappresentati nell’antica città di Cosa oggi alle 17 ad Ansedonia. Con Ovidio, Virgilio, Lucrezio, Catullo e Rutilio Namaziano, vi sono anche voci femminili nella rappresentazione, Sulpicia unica voce della poesia latina di una giovane matrona del 100 a.c. e quella di una scrittrice contemporanea, Lucia Filisdeo, che ha lavorato a lungo nell’antica Cosa e scrive il diario di una madre che cerca la figlia adorata e sembra ispirata da questa figura ancora presente in spirito fra le rovine. Attori, attrici e lettori sono Alessandra Cosimato, Davide Braglia, Elisa Forte e la debuttante Caterina Frosolini nelle vesti di Sulpicia e Cornelia, giovane matrona ammiratrice dei gladiatori. Lo spettacolo inizierà alle 17 nell’Arce di Cosa e si concluderà sulla parte più alta, con vista sul mare. Verrà preceduto da una visita guidata gratuita a cura del personale. Il biglietto per la rappresentazione è di 10 euro, con riduzione a 5 euro per ragazzi e studenti. Promosso e prodotto da Associazione Polis 2001 per la regia di Francesco Tarsi, ha ricevuto il patrocinio della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, dei Parchi Archeologici della Maremma e del Comune di Orbetello. Info e prenotazioni tel 3472299737, EstateRosellanaeventi su Facebook e Instagram.