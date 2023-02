Citizen Science Italia La sede è il Maam

Avrà sede al Museo di storia naturale della Maremma l’Associazione nazionale Citizen Science Italia, che si è costituita all’Orto botanico di Roma. E il direttore del museo, Andrea Sforzi, è il presidente del direttivo. È il coronamento naturale di un percorso che da tempo vede il museo di Fondazione Grosseto Cultura come assoluto punto di riferimento della comunità scientifica nazionale (e anche internazionale) in materia di Citizen science, la scienza partecipata, una realtà in piena crescita che viene definita come "il coinvolgimento di volontari e scienziati in attività di ricerca collaborativa, per generare nuova conoscenza basata su evidenze scientifiche. Un processo virtuoso che garantisce preziose fonti di informazione e può generare società informate e consapevoli". Il direttivo si adopererà "per costruire strumenti e soluzioni inclusivi e di collaborazione, in un’ottica di open science, in stretto contatto con altre esperienze internazionali in questo settore in grande espansione". "Questo prestigioso riconoscimento all’attività del direttore Andrea Sforzi e del Museo di storia naturale della Maremma – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti – è grande motivo di orgoglio per tutta la comunità e conferma l’altissimo livello della nostra proposta culturale e delle competenze dei professionisti che se ne occupano". "L’alta considerazione della comunità scientifica nazionale e internazionale per il nostro Museo di storia naturale della Maremma, grazie all’operato del direttore Andrea Sforzi, non è certamente una sorpresa – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – perché ne conosciamo bene l’impegno e la dedizione. Questo nuovo importante ruolo nazionale è il meritato coronamento a un’attività ormai consolidata negli anni".