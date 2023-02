Cisl: "Basta screditare gli uffici"

Le dichiarazioni rilasciate dall’assessore alla cultura di Castel del Piano, Renzo Rossi, hanno suscitato la reazione della Cisl Funzione Pubblica. Rossi, in merito ai lavori al teatro comunale, che hanno comportato il trasferimento di alcuni spettacoli ad Arcidosso, aveva sottolineato come la responsabilità fosse dell’ufficio tecnico comunale. La Cisl però ribadisce: "Basta screditare gli uffici tecnici – spiega Simona Piccini, segretaria generale Cisl Fp –. Non è più possibile tollerare azioni di discredito da parte dell’assessore alla Cultura nei confronti dell’ufficio tecnico del comune di Castel del Piano".

Poi ripartendo dal decreto legislativo 29 del 1993 Simona Piccini prosegue. "La giunta – sottolinea – definisce gli obiettivi politici dando mandato ai responsabili degli uffici della gestione delle attività, dei progetti ordinari e straordinari. Per questo non è possibile accettare che l’assessore colpevolizzi l’ufficio tecnico per una decisione, quella di far partire i lavori al teatro comunale di Castel del Piano, approvata dalla Giunta e pianificata e messa in atto dal responsabile per rispettare gli adempimenti previsti per legge e tempi e modalità di esecuzione dei lavori". Insomma la tempistica criticata da Rossi in realtà è frutto di passaggi trasparenti e obbligati. "C’è stata – conclude Piccini – una delibera di giunta che ha dato mandato di effettuare il progetto di miglioramento del teatro e c’e un procedimento di affidamento lavori. Entro aprile i lavori di ristrutturazione del teatro sarebbero dovuti terminare per non correre il rischio di essere inadempienti o di non rispettare le condizioni, rischiando di perdere il finanziamento".

N.C.