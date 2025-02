Circolo Pattinatori strappa un buon pari. Contro il Cgic Viareggio punto salvezza

HOCKEY

Il Circolo Pattinatori trova un altro punticino per la salvezza pareggiando (2-2) contro il Cgc Viareggio rimontando due reti di svantaggio. Al 6’ il Cgc passa in vantaggio: Muglia lancia Cinquini in contropiede, il cui tiro sbatte sul palo alla destra di Fongaro, il più veloce ad andare sulla pallina è l’ex D’Anna, che mette in rete l’1-0. All’8’ Il Viareggio va vicino al raddoppio bomber Muglia, con una conclusione che finisce sul palo. A 8’ dalla fine Fongaro ferma in bello stile l’alza e schiaccia di Muglia e un paio di minuti dopo Lombardi viene fermato dal portiere. Nella ripresa il Grosseto parte a testa bassa: il tiro di Sillero danza davanti all’area piccola. Fongaro, ferma il tentativo pericoloso di D’Anna. Al 7’ Rosi parte da solo in contropiede, entra in area grossetana e supera Fongaro con un tiro a fin di palo. Passano 30 secondi e il Cp torna in corsa: grazie a un bel tiro di De Oro. Il Grosseto rischia. ma ci pensa Fongaro a chiudere la porta. Al 17’ tiro di Paghi viene respinto da Gomez. Il pareggio è nell’area e al 23’ Matias Sillero mette in fondo alla rete un bell’assist di Barragan.