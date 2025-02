Circolo Pattinatori ko. Brutta sconfitta col Sarzana

HOCKEY

Brutta sconfitta in casa (1-3 il finale) per il Circolo Pattinatori Grosseto, superato da un Sarzana che ha messo a frutto un gran primo tempo. Sarzana sblocca la gara dopo 81 secondi sul tiro dalla sinistra di Rubio, deviato in rete da Facundo Ortiz, sistemato sul palo alla sinistra di Fongaro. Al 4’ il Grosseto ha la possibilità di rimettere in parità il match sul rigore concesso per il fallo di Borsi (espulso): Corona ferma però con i pattini il tentativo di Alberto Cabiddu. Non fallisce invece il contropiede al 6’ Ortiz, lanciato da Illuzzi dalla propria difesa con il Sarzana in inferiorità numerica. Al 13’ in un altro contropiede il Cp rischia il terzo gol, ma il tiro dalla sinistra di Rubio sbatte sul palo. Al rientro dagli spogliatori il Grosseto ci prova di più. Al 7’ il Circolo Pattinatori perde Tonchi De Oro (cartellino rosso) per un colpo proibito a un avversario. Fongaro para però la punizione di prima di Illuzzi. Passa qualche secondo e Sillero viene steso in area: rigore che Paghi tira addosso a Corona. Nonostante l’inferiorità numerica di 4 minuti, il Grosseto resiste grazie ad una serie di errori del Sarzana. Ristabilita la parità i Pattinatori tornano ad attaccare e 9’40 dalla fine Cabiddu si procura un rigore che non riesce poi a trasformare per la deviazione di Corona. Incandescente il finale: Ortiz segna il 3-0 con una bella serpentina, ma Saavedra riapre le speranze biancorosse con una punizione di prima, ma fallisce poi il 2-3 su rigore.