Cinquemila persone al corteo bis

Grande affluenza di pubblico anche alla sfilata di ieri, la seconda, del "Carnevaletto da tre soldi" di Orbetello.

Almeno 5.000 le persone che sono arrivate nel centro storico cittadino fin dalle 13 per assistere al corso mascherato con i sei grandi carri allegroci e centinaia di maschere. Il numero esatto dei partecipanti sarà comunque possibile conoscerlo solo oggi, dopo la conclusione dei conteggi sui biglietti venduti.

"E’ stato un nuovo successo –, conferma Riccardo Soldateschi del Comitato Carnevale Cittadino –, sia in termini di pubblico, che di presenze, ma anche di effetti speciali, luci e colori dei vari gruppi in maschera. I sei grandi carri con relativi gruppi in maschera, in tutto un centinaio di persone per ogni Rione, sono quelli di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Le sfilate sono la conclusione di un lavoro andato avanti per mesi. Si inizia a preparare i bozzetti da novembre e da lì prende il via l’intero iter".

Il terzo corso masherato è in programma domenica e quello in notturna, conclusivo, il 17 febbraio.

"Secondo noi – ha aggiunto il presidente dell’associazione Carnevale Giorgio Stefanizzi – il carnevale ha un valore folkloristico e culturale, ma soprattutto riempie di gente Orbetello in un periodo di scarsa affluenza turistica".

La manifestazione viene realizzata grazie anche al fondamentale contributo economico di Comune e Banca Tema. Ora l‘obiettivo è quello di realizzare la Casa del Carnevale, un museo dove esporre tutte le principali grandi maschere ed aprirlo ai turisti ed alle scuole.

Michele Casalini