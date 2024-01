Cinque assenze nella maggioranza. Salta il Consiglio

È saltato ieri pomeriggio il Consiglio comunale per mancanza del numero legale. Cinque le defezioni tra i consiglieri della maggioranza: tre della Lega (Andrea Bragaglia, Ludovico Baldi e Alfiero Pieraccini), una di Fratelli d’Italia (Simonetta Baccetti) e una del Gruppo misto (Francesca Ciucchi). Con queste cinque assenze nella maggioranza, l’opposizione è uscita dall’aula facendo mancare il numero legale. E così la seduta consiliare non è neppure iniziata. Una seduta consiliare in cui si doveva, tra le altre cose, votare per le civiche benemerenze a Luca Banchi e Damiano Rosichini.