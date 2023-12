Cinquant’anni di sacerdozio per don Lido

La comunità pitiglianese prepara una grande festa per i 50 anni di sacerdozio di don Lido Lodolini (nella foto), che è stato parroco di Pitigliano, Manciano e Isola del Giglio. Da qualche mese in pensione, ma sempre a disposizione del vescovo Giovanni Roncari per l’attività pastorale a Pitigliano, don Lido giovedì taglierà questo importante traguardo essendo stato consacrato presbitero il 7 dicembre 1973 nel Duomo di Sovana. L’importante ricorrenza sarà celebrata giovedì alla 17 in Cattedrale, a Pitigliano, con la Messa che sarà celebrata insieme ai parroci della diocesi e al vescovo Roncari. Saranno in molti a partecipare alla messa e al momento conviviale che seguirà al Seminario di Pitigliano, dove saranno presenti fedeli, amici, conoscenti e tutti coloro che hanno percorso con lui il cammino di fede.

Giancarlo Carletti