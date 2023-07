Cinquant'anni di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano, festa tra prodotti enogastronomici e performance artistiche

La Cantina Vignaioli Morellino di Scansano ha festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione con un evento organizzato negli spazi interni ed esterni della sede.

È stata una festa informale all’insegna della cooperazione e del territorio. La festa non è stata infatti solo un momento per celebrare i vini della Cantina che da cinquant’anni rappresentano il Morellino di Scansano e le altre denominazioni del territorio, ma anche per valorizzare tutti i prodotti enogastronomici della Maremma. Sono state infatti coinvolte anche altre quattro cooperative: la Cooperativa Agricola Pomonte, il Caseificio di Manciano, il Consorzio del Latte Maremma e la Cooperativa I Pescatori di Orbetello. Sono quattro realtà con cui da tempo la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano collabora e che hanno portato i loro prodotti in degustazione.

L’evento si inserisce all’interno di un programma di manifestazioni che ha avuto inizio con il lancio dell’Edizione Speciale dei 50 anni dedicata alla Fondazione Il Sole, lo scorso ottobre, sviluppandosi poi in eventi dedicati alla stampa, agli altri produttori vinicoli della zona.

"La serata – si spiega – è stata invece dedicata non solo ai soci ma a tutte le persone che, a vario titolo, dai fornitori alle autorità, fanno parte della quotidianità di una Cantina che, con 170 soci e quasi 30 dipendenti, rappresenta un punto di riferimento per la viticoltura della Maremma grossetana. Tutti insieme per celebrare i 50 anni della Cantina, fondata da un piccolo gruppo di coraggiosi produttori a dicembre 1972".

"Siamo molto soddisfatti di come è andata la serata – dice il presidente della Cantina, Benedetto Grechi –. È stato un importante momento per celebrare insieme, grazie anche alle performance artistiche che si sono tenute negli spazi della Cantina, questo importante traguardo. Speriamo di poter celebrare ancora così tra altri cinquant’anni".