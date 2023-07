Cinigiano ricorda il rogo Un anno fa il maxi incendio

Le prime fiamme divamparono intorno alle 13. Il 24 luglio del 2022 gli abitanti di Cinigiano iniziarono a lottare contro le fiamme di un incendio di vaste dimensioni che proseguì per qualche giorno. A un anno di distanza dal maxi incendio che devastò circa 700 ettari di terreni, boschi e campagne, il primo cittadino ricorda: "Alle 13.13 del 24 luglio – dice Romina Sani - la prima chiamata che segnalava l’incendio". Dopo pochi minuti arrivò la comunicazione di "apertura incendio di tipo boschivo in località Crocino". Gli aggiornamenti di quella infernale domenica di luglio arrivavano a ripetizione ed erano terribili. Alle 14.45 erano presenti 2 elicotteri, oltre squadre dei Vigili del Fuoco a presidio dei poderi e mezzi Antincendio nella zone boschive. Nel pomeriggio le fiamme iniziarono a saltare di campo in campo, alle 16 le fiamme erano alle porte del paese e agli abitanti arrivò l’invito di lasciare le proprie abitazioni e dirigersi verso Borgo Santa Rita dove avrebbero ricevuto l’assistenza necessario. Furono in molti a lasciare le proprie case e a incolonnarsi verso la frazione. "Il primo canadair arrivò alle 18.30 – ricorda il sindaco – Poi il secondo". In quei giorni il sindaco Sani non lasciò mai il paese, piazzale Bruchi divenne il quartier generale dei soccorsi. "Sono stati 4 giorni molto intensi per tutti – ha ricordato ieri Sani - iniziarono il 24 luglio. Ricordo tanta paura e tristezza nel vedere la devastazione del nostro bellissimo paesaggio". L’incendio per il territorio di Cinigiano è una ferita ancora aperto e giovedì sarà una giornata particolare. Alle 10 si svolgerà un consiglio comunale aperto per illustrare gli interventi effettuati nell’arco di un anno.

Nicola Ciuffoletti