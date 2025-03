Cinigiano alla prova della Castiglionese

Nel girone M di Seconda categoria le prime tre della classe provano ad andare avanti, sperando che le altre facciano un passo falso. Il Cinigiano sarà impegnato nel testa coda con la Castiglionese, ultima in classifica. Invece, il Sorano dovrà guardarsi bene dall’arrivo del Riotorto. Il Campagnatico terzo ma con un solo punto in meno delle due battistrada giocherà in trasferta al Cherubini con il Marina, quarto insieme al Montieri che ospiterà il Santa Fiora. Marsiliana, penultima, ospiterà il Roccastrada, mentre il Paganico, che ha gli stessi punti dei giallorossi, è atteso dalla delicatissima sfida con il San Quirico. Il programma: Castell’Azzara-Manciano, Marsiliana-Roccastrada, Paganico-San Quirico, Sorano-Riotorto, Marina-Campagnatico, Cinigiano-Castiglionese, Maglianese-Virtus Amiata, Montieri- Intercomunale S. Fiora.