Cinema Tirreno. La programmazione

"Santocielo", il film con Ficarra e Picone al Nuovo cinema Tirreno. Il film sarà proiettato nella sala polifunzionale di Borgo Carige da lunedì a mercoledì.

Dopo il successo dei film di Paola Cortellesi e Woody Allen, nella sala di Borgo Carige, sarà proiettato "Santocielo", la commedia natalizia di Francesco Amato e con il duo comico Ficarra e Picone. Sarà proiettato lunedì alle 18.15 e alle 21.15, poi martedì alle 18.15 e alle 21.15 e mercoledì alle 16.15 e alle 18.15. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per i residenti nel comune di Capalbio e di 7,5 per i non residenti. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 29 e sabato 30 dicembre con "Cento domeniche" di Antonio Albanese; mentre il 1°, il 5, il 6 e il 7 gennaio nella fascia pomeridiana sarà proiettato "Wish" di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn e in quella serale "Napoleon" di Ridley Scott.