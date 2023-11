Ciclovia, oltre 446mila euro. L’investimento del Comune

Firmato l’accordo di programma della Ciclovia Tirrenica, il Comune di Orbetello investe oltre 446mila euro. Via libera all’affidamento dei lavori entro fine anno per il progetto di una dorsale cicloturistica che corre per circa 930 chilometri parallela al mare e si snoda da Ventimiglia a Roma, parte del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Il percorso della Ciclovia Tirrenica è caratterizzato dall’affaccio sul mare come elemento distintivo e naturalmente attraverserà anche la Maremma. L’accordo di programma siglato nei giorni scorsi tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e i Comuni interessati, tra cui Orbetello, riguarda proprio il tracciato che attraverserà il territorio, dando ufficialmente avvio all’iter che porterà al completamento dell’opera previsto per il 2026. Il progetto è finanziato per buona parte dai fondi del Pnrr, ma anche i Comuni sono chiamati a investire nella Ciclovia, come spiega il consigliere delegato alle opere pubbliche del Comune di Orbetello, Roberto Berardi. "Il nostro territorio è interessato dal passaggio di un’opera importantissima – dice –. Un’infrastruttura che va da Ventimiglia a Roma e che non si vedeva forse dai tempi degli antichi romani. Come amministrazione abbiamo sostenuto e investiamo con convinzione nella ciclovia in quanto volano di sviluppo turistico". Una dorsale che collegherà il territorio comunale di Orbetello con i comuni limitrofi, partendo a nord dal confine con Magliano e a sud al confine di Capalbio. "Un’opera - sottolinea Berardi – che andrà a integrarsi con le strutture ciclopedonali e i percorsi naturalistici già esistenti, per esempio quelli all’interno del parco della Maremma, quelli intorno alla Laguna e quelli su poggio Sant’Angelo. La ciclovia inoltre fornirà un impulso per creare anche nuovi percorsi che potranno legarsi non solo all’ambiente e al paesaggio, ma anche alla valorizzazione delle nostre eccellenze come, per esempio, quelle enogastronomiche e archeologiche. Penso alla città di Cosa, valorizzando il turismo sostenibile su cui abbiamo già puntato molto". "Ringrazio l’ingegner Buffoni della Regione Toscana – conclude Berardi – che ha curato questo progetto. Il 31 dicembre prossimo è prevista l’assegnazione dei lavori, la partenza è fissata per febbraio 2024 e la conclusione prevista per il 2026. Finalmente verrà colmato il vuoto Fonteblanda-Magliano e Fonteblanda-Osa".