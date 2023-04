Cicloturismo, la Città del Balestro si fa conoscere nel mondo

Importante occasione di promozione internazionale di Massa Marittima come meta turistica dei bikers: la Città del Balestro, lo scorso fine settimana, ha ospitato un press camp a cui hanno partecipato ben 30 giornalisti del settore provenienti da tutto il mondo. L’azienda tedesca Canyon Bicycles, noto marchio tra i bikers, ha infatti scelto questa location per uno dei più grossi press camp, che abbia mai organizzato. "Il cicloturismo è oggi in forte crescita, – afferma il vicesindaco e assessore allo sport, Maurizio Giovannetti – C’è una grande espansione del mercato: il press camp sia davvero un’occasione straordinaria per far conoscere Massa Marittima agli appassionati della bici. I 30 giornalisti, che hanno trascorso 4 giorni nel nostro territorio, scriveranno articoli sulle riviste di settore nei rispettivi Paesi, raccontando l’esperienza vissuta che sarà sicuramente uno stimolo importante per convincere i bikers a sceglierci come destinazione turistica".