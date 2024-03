Cicloturismo e agricoltura

Il progetto "Circolare" è uno dei sei già finanziati ed è l’unico che si sviluppa su 4 comuni. Qui si parla di cicloturismo per rigenerare le comunità rurali. Non solo cicloturismo ma anche agricoltura responsabile. Grazie alla partecipazione di associazioni, aziende, e dei Comuni di Magliano e Scansano il progetto avrà un ampio respiro con attività e investimenti che interessano i comuni di Magliano, Scansano, Manciano e Roccalbegna. Il fine è sostenere la comunità rurale locale, riconoscerle il ruolo di custode del territorio e della biodiversità agricola e alimentare e costruire una rete di cicloturismo che colleghi fisicamente le realtà aderenti, valorizzando le aziende che si avviano alla transizione agroecologica con la partecipazione attiva delle comunità locali. Il capofila del progetto è un soggetto privato attivo sul territorio, l’Associazione Le Cudere, che coordina un partenariato composto dai Comuni di Scansano e Magliano, dall’Accademia del Libro Aps, dall’Associazione Kansassiti, dalla Comunità del Cibo Maremma, oltre ad alcune aziende agricole attive in questi territori quali Autumnalia, Fattoria Il Torrione, Azienda Agricola Andrea Valurta, Azienda Agricola Bragaglia e Azienda Agricola Benvenuti.