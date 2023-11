Ciclocross, oggi tappa del Giro a Follonica. Benini: "Centinaia di appassionati in città"

Dopo aver ricaricato le batterie la carovana del giro d’Italia di Ciclocross ha allestito per oggi il "Circo Rosa" sul sedime di quello che fu, un tempo, l’ippodromo cittadino di Follonica. È qui che la sinergia tra il Free Bike Pedale Follonichese 1956 e l’Impero si rinnova con il coordinamento dell’Amministrazione. Un appuntamento, quello di oggi alle 9, che si colloca a pieno titolo nel calendario rosa, trasformando quello che fu un tempio della velocità ippica in una arena naturale del ciclocross. "Per il terzo anno consecutivo Follonica ospita questo grande evento nazionale – ha detto il sindaco Andrea Benini – oggi il ciclismo off road arriva al Parco Centrale per un appuntamento che richiama in città centinaia di appassionati e appassionate di tutte le età. Quello con il Giro d’Italia Ciclocross è un appuntamento che nel 2021 ha avuto grande successo e che abbiamo voluto replicare facendolo diventare un appuntamento fisso. Quest’anno Follonica, insieme a tutto l’Ambito Maremma Toscana Area Nord, è stata nominata Comunità europea dello sport. Un titolo che viene assegnato a chi si contraddistingue per progetti basati sui principi etici dello sport e con caratteristiche di eccellenza. E il ciclismo è uno degli sport più praticati". "Siamo pronti per colorare di rosa la città di Follonica, abbiamo già cominciato a preparare i mezzi e gli strumenti della trasferta, ma prima desidero, a nome della famiglia Romano Scotti, rivolgere un rande abbraccio a tutti i Follonichesi, che negli scorsi giorni hanno affrontato il maltempo – ha chiuso Fausto Scotti, presidente del Comitato Organizzatore – la grande forza di questa città è un esempio per tutti e noi porteremo lo spirito gioioso del ciclocross".