Ciclocross. Il Giro conquista. Follonica

Battesimo del fango nell‘arena di Follonica per la quarta tappa del Giro d‘Italia di ciclocross. Tanta pioggia e scivoloni hanno condizionato la manifestazione ciclistica. Sono stati complessivamente 450 gli atleti, dalle giovanili agli élite passando per i cicloamatori, ad essere scesi in campo in quello che un tempo era l’ippodromo cittadino di Follonica. Gara decisamente divisa in due tempi, quella dedicata alla categoria regina. La prima parte, sotto la pioggia battente, ha visto assoluto protagonista la maglia rosa Antonio Folcarelli (Folcarelli Racing Team), con tutti gli altri all’inseguimento. Nella seconda parte, quando gli affari per Folcarelli sembravano conclusi, si è gradualmente rifatto sotto il diesel Cristian Cominelli (Cycling Cafè), che ha prima raggiunto il corridore romano e poi se lo è tolto di ruota alla prima occasione, involandosi verso una vittoria che segna il ritorno al successo al Giro d’Italia. Onorevolissima la seconda piazza di Folcarelli, che fa bottino quasi pieno di preziosi punti per la maglia rosa. Terzo il friulano Tommaso Cafueri. Per le donne, è stata Carlotta Borello a prendere la testa della corsa con la piemontese assaggia più volte il fango, uscendo rapidamente di scena dalle posizioni che contano. Rebecca Gariboldi (Team Cingolani), che già era sulla sua ruota, ha avuto quindi strada spalancata sotto la pioggia inclemente, trascinandosi l’elbana Alessia Bulleri (Cycling Cafè) e la maglia rosa Lucia Bramati (Alè Cycling Team). Verso la metà della gara Gariboldi ha preso sempre più confidenza con il tracciato scivoloso, ampliando il margine sino a 20’’, poi ricucito entro i 9’’ da Bulleri, che a sua volta ha distanziato dello stesso gap la maglia rosa nelle fasi finali. Un successo per questa manifestazione.