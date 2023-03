Ciclista sospeso dal tribunale antidoping

Sospensione in via cautelare da parte del tribunale antidoping per Federico Rispoli, ciclista maremmano che corre gare amatoriali in tutta la provincia di Grosseto e non solo. La notizia è apparsa ieri sul sito ufficiale della Nado Italia: il Tribunale nazionale antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha sospeso l’atleta (che è tesserato per la Fci) in via cautelare, in attesa di approfondimenti tecnici. Rispoli avrebbe violato "gli articoli. 2.1, 2.2. Gli sono state riscontrate sostanze quali Ostarina, Gw 1516 Metaboliti". Il controllo è stato effettuato da Nado Italia, durante i normali controlli che la Nado effettua durante le gare. Un fulmine a ciel sereno per il ciclismo amatoriale (e non solo) della provincia di Grosseto che vede spesso Rispoli tra i protagonisti delle gare. Il controllo era stato effettuato da Nado Italia, l’organizzazione nazionale Antidoping che è un’articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency Wada), e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive antidoping in conformità al Codice Mondiale Antidoping del quale è parte firmataria. Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta maremmano.