Ciclista investito sulla Trappola

Un incidente si è verificato ieri in serata, intorno alle 18.30, in località La Trappola. Un ciclista, un uomo di 50 anni, è stato travolto da un’automobile.

L’uomo investito dall’auto è stato soccorso in tempi brevi e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Per i soccorsi all’uomo è stato necessario far intervenire Pegaso 2, che è atterrato in un campo non lontano dal luogo dove era accaduto l’incidente.

L’uomo, dopo i primi soccorsi sul posto , è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio, le luci del sole si erano ormai abbassate e la strada, a seguito dell’incidente è stata chiusa, dagli agenti della Polizia municipale, all’altezza della curva di San Mamiliano, questo proprio per permettere i soccorsi al cinquantenne, e dunque favorire l’intervento dei professionisti sanitari giunti sul luogo con Pegaso 2.