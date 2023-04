Ciclista finisce in un fosso Scontro sull’Aurelia

Momenti di paura ieri lungo la Strada statale uno "Via Aurelia" tra Montiano e Grosseto sud. A causa di un incidente il traffico è rimasto bloccato e le auto che viaggiavano su questa strada, nel tardo pomeriggio si sono trovate incolonnate. Nel tamponamento sono rimasti feriti, in maniera non grave, tre ragazzi e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas, la polizia stradale che ha gestito il traffico, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno portato soccorso ai tre giovani. Sempre nella giornata di ieri, ma nel comune di Pitigliano, i mezzi di soccorso del 118 della Azienda Asl Toscana Sud Est sono stati impegnati in un intervenuto intorno alle 12 in località San Michele per un incidente di bici. In questo caso coinvolto un ciclista, un uomo di 65 anni, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice 3 da elisoccorso Pegaso 2 alle Scotte di Siena. Sul posto sono prontamente intervenuti anche l’automedica e la Croce Rossa di Pitigliano.