Cicli e ricicli "storici" Tutto a portata di pedali

Venticinque itinerari cicloturistici, di uno o più giorni, che traggono origine dal percorso del Cicloraduno nazionale Fiab che si è svolto in Maremma nel giugno 2016, e dall’Atlante Bike pubblicato sul portale ufficiale della destinazione turistica della Toscana visittuscan.com lanciato nell’ottobre 2022 e curati da Fiab Grosseto Ciclabile per il Comune di Grosseto e l’Ambito Turistico del Maremma Sud, di cui Grosseto è capofila.

La Maremma cicloturistica dà spettacolo anche nella nuova pubblicazione "Cicloturismo in Maremma", giunta alla terza edizione. Oltre 1500 km nella terra di butteri da percorrere in bicicletta, strada gravel o mtb, muscolare o a pedalata assistita, con una varietà di percorsi e difficoltà altimetriche che vanno dalla pianura alla collina.

"Con questa raccolta – dice Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto Ciclabile e consigliere nazionale Fiab area cicloturismo – abbiamo voluto creare un luogo virtuale dove si possano ritrovare le varie anime che spingono le persone a inforcare una bicicletta, dallo sportivo al contemplativo, a chi interpreta la bici come terreno di sfida con se stesso, a chi la trova il mezzo ideale per la scoperta del territorio in chiave sostenibile. In Maremma sono infinite le possibilità di scelta di itinerari tra i borghi millenari, le aree archeologiche, i parchi e le oasi. Abbiamo provato a dare un senso compiuto ad ogni percorso con un ultimo, lungo itinerario in sei tappe e 350 chilometri che li racchiude tutti, è il Gand Tour della Maremma, percorso che inizia e si chiude a Grosseto dopo aver raggiunto le spiagge più belle, le meraviglie delle Colline metallifere, e i Contrafforti del Monte Amiata, le terre della Civiltà del Tufo, la Costa d’Argento e il Monte Argentario".

Steven Santamaria