"Ciao mamma, sai le cose non vanno bene Lui mi picchia, io vorrei solo una vita normale"

Abbiamo provato a immedesimarci in una donna vittima di violenza.

Ciao mamma, come stai? Io non molto bene, è una situazione un po’ difficile con il mio nuovo compagno. All’inizio era bravo, gentile, amorevole, ma poi la vita con lui è peggiorata, ha iniziato a diventare violento: mi picchia e mi tira oggetti, non fa altro che dirmi di cucinare e non mi fa uscire da sola. Ho lividi dappertutto! Se mi fa uscire sono obbligata a coprirmi i lividi per paura che le persone vedano che mi picchia ogni giorno, io non ce la faccio più! L’altro giorno mi stavo mettendo un rossetto rosso, ma lui me lo ha preso e me lo ha spezzato perché dice che i rossetti e i trucchi attraggono gli uomini e che lui è geloso. Dice che io mi devo coprire, non posso vestirmi come voglio, perché lui non vuole. Vorrei tanto scappare, ma non so come fare, anche perché se lo facessi mi ucciderebbe. Avevo avuto l’idea di avvertire qualcuno ma mi ha tolto tutti i dispositivi, e non potrei nemmeno chiamare qualcuno dalla finestra perché le ha inchiodate e comunque parlare con qualcuno richiederebbe un coraggio che ancora non ho. Vivo con la paura che prima o poi possa uccidermi... Sai mamma, io non chiedo molto, vorrei solo fare una vita normale!