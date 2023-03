"Ciao babbo, ci manchi già Sarà dura stare senza te"

E’ morto a 83 anni Piero Cini, tirlese doc. Con la moglie ha condiviso 60 ann di vita tra fidanzamento e matrimonio. Con lei ha condiviso tutto, ha gioito, pianto, ha vissuto momenti meno belli ma anche bellissimi come la nascita e la crescita di 4 figli: Manuela, Federica, Ilaria e Alessandro. Ha avuto con il fratello Alfio il bar Da Poldo davanti alla Camera di commercio di Grosseto. Una volta lasciata l’attività si è unito alla sua amatissima moglie Dibra per portare avanti il negozio di alimentari di Tirli. Ha dato vita con sua moglie a una bellissima famiglia, con 7 bellissimi nipoti. "Ciao babbo – ricorda il figlio Alessandro – manchi già, sarà dura abituarsi, e ora io con chi guardo la Fiorentina? Ti amo come ti amerà per sempre mamma, manu, fede e ila e i tuoi splendidi nipoti. Avevi occhi celesti e splendenti come il mare, veglia su di noi e sappi che ci manchi da morire. Tuo per sempre".