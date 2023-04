Ciani e la battaglia per le imprese "Stop ai pasticci burocratici"

Confartigianato Imprese Grosseto si fa portavoce delle attività imprenditoriali del territorio che lamentano un sistema burocratico ancora troppo farraginoso. "La burocrazia è spesso necessaria per far funzionare correttamente le procedure – afferma Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto – ma quando le regole creano solo intoppi senza portare alcun vantaggio, forse è il caso di cambiare qualcosa. Mi riferisco ad una prima importante questione che viene evidenziata dai nostri associati: la norma che prevede la chiusura giornaliera di cassa entro le ore 24. Le attività notturne, che operano oltre tale orario, devono quindi effettuare la chiusura di cassa entro la mezzanotte per poi riaprirla subito dopo. Immaginatevi un locale in estate, gremito di persone che vanno e vengono, che deve fermare tutto, sospendere l’emissione degli scontrini, fare la chiusura e poi riaprire con i clienti che attendono di pagare. Mi domando che senso abbia. È mai possibile che il registratore non possa effettuare la chiusura a fine serata dei soli movimenti con pertinenza entro la mezzanotte del giorno precedente? È una questione di software che può essere risolta".

"Il secondo problema riguarda le fatture emesse che, per un errore formale, rimangono bloccate e non vengono inviate allo Sdi nei noti 12 giorni – prosegue il segretario Mauro Ciani – Tra le nostre categorie sono molti coloro che emettono fatture, in questi casi può succedere con maggiore facilità che, per un disguido comunicativo, vengano indicati dei dati errati. La fattura rimane bloccata e, alla fine, l’impresa prende anche una sanzione. Prenderla per un’irregolarità è un conto, ma subirla per aver commesso in buonissima fede un errore non lo ritengo giusto. Anche in questo caso è possibile che non ci sia un modo alternativo per salvaguardare l’erario senza colpire l’imprenditore?".