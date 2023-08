Ci sono "Note al Chiaro di luna" Stasera il concerto del "Duo Nami"

Dopo la pausa di Ferragosto, tornano gli appuntamenti con "Note al Chiaro di luna sulle orme di Italo Calvino", la rassegna musicale nella location della Casa Rossa della Diaccia Botrona organizzati da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Oggi alle 21 si terrà il concerto dei "Duo Nami", Lavinia Golfarini e Andrea Volcan al violoncello, che proporranno un viaggio tra le musiche di Sollima, Barrière, Offenbach, Dotzauer, Guarnieri, Elizondo. Duo Nami nasce nel 2023 dall’incontro dei due violoncellisti Andrea Volcan e Lavinia Golfarini e dalla voglia di sperimentare una formazione fresca e inusuale come quella del Duo di violoncelli. Il Duo studia sotto la guida dei Maestri Luca Provenzani e Lucio Labella Danzi, e ha frequentato diverse Masterclass con importanti violoncellisti del panorama internazionale come il M° Giovanni Sollima e il M° Abel Selaocoe presso la Accademia Stauffer di Cremona. In questi primi mesi di attività il Duo ha collaborato con importanti enti Toscani come ad esempio il Conservatorio L. Cherubini di Firenze e Agimus partecipando anche a diversi Concorsi nazionali e internazionali come "Young International Competition Armonie della Sera" a Livorno, e "Attraverso i suoni" a Firenze. La parte narrativa è affidata a Patrizia Guidi che leggerà il racconto di Italo Calvino "Il richiamo dell’acqua". "Note al chiaro di luna" è una rassegna che guarda al futuro, dove i protagonisti sono giovani musicisti under 30 sia del territorio toscano che del panorama nazionale e internazionale che, attraverso questa esperienza, hanno modo di cimentarsi con il palcoscenico, confrontarsi con le difficoltà dell’esibizione in pubblico e crescere professionalmente. Prossimo e ultimo appuntamento: martedì 29 con il Filippo Tronchi al pianoforte. Racconto: "Ultimo viene il corvo". L’ingresso è libero ed è disponibile la navetta gratuita che porta comodamente dal centro alla Casa Rossa. Per info e prenotazioni: [email protected]; [email protected]; [email protected] Telefono: 0564927244.