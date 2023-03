Ci sono anche "Pezzi da museo"

Tra le opere d’arte antica del Museo Luzzetti si mettono in mostra anche i "Pezzi da museo" dei grossetani. Non necessariamente oggetti antichi o di valore, ma sicuramente preziosi per chi li possiede perché rappresentativi della propria vita o simboli di un’esperienza o di una memoria da tramandare. E "Pezzi da museo" è il nuovo progetto del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura: un progetto che si realizza anche attraverso una mostra, perché ogni "pezzo" resta in esposizione al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti per due settimane. Si parte da oggi con la fotocamera "Iso Duplex Super 120" del direttore Mauro Papa. Sarà possibile ammirarla nei giorni e orari di apertura al pubblico del museo, da oggi alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (è valido il biglietto d’ingresso al Museo Luzzetti, al costo di 5 euro). "Con il progetto ‘Pezzi da museo’ – dice Papa – il Polo culturale Le Clarisse vuole creare legami di senso tra il pubblico grossetano e il suo patrimonio d’arte. I cittadini sono invitati ad esporre nel Museo Luzzetti, tra i capolavori d’arte antica, un oggetto di loro proprietà che ritengono degno di essere messo in mostra".