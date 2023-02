Questo servizio, offerto da Formimpresa, mira all’inserimento nel mondo del lavoro. Prepara e accompagna i disoccupati per tutto il percorso: "Ci prendiamo cura totalmente della persona – dice Federica Dragoni, una delle operatrici –. Cerchiamo sempre un rapporto di fiducia con i nostri utenti e li seguiamo dal percorso di accoglienza iniziale fino al loro inserimento definitivo nel mondo del lavoro. Cerchiamo di prepararli a un lavoro che sia più idoneo possibile per ognuno di loro, così che le aziende possano trovare delle persone che faccia al caso loro. Questo nostro servizio è partito a novembre scorso e già 20 utenti sono sotto la nostra ala. Due di loro stanno per essere messi già sotto contratto". Inoltre il servizio è completo e accessibile a tutti: "Ci stiamo occupando – conclude – sia di ragazzi ventenni che di over 40. Coinvolgiamo anche quelle persone che hanno bisogno di una riqualificazione oppure semplicemente un corso di aggiornamento. Aiutiamo nell’inserimento anche le persone laureate, oltre quelle dedite e legate all’artigianato". Inoltre, negli ultimi anni, Formimpresa ha ampliato i settori di competenza, fra cui: il settore di ristorazione, di balneazione e anche quello alberghiero.