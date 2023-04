"Ci costituiremo parte civile, a rischio c’è un’intera categoria"

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto esprime piena solidarietà alle due colleghe e al medico aggredito, la notte scorsa, al punto di primo soccorso di Follonica. "Ci siamo messi immediatamente in contatto con le colleghe – dice il presidente di Opi Grosseto Nicola Draoli – per accoglierle e sostenerle. Questa è una situazione che ormai, purtroppo, fa parte del quotidiano. Stiamo verificando se ci sono le condizioni per costituirci parte civile, perché questa ennesima aggressione dimostra che non si può pensare che siano episodi singoli di violenza ai danni di singoli malcapitati, ma si tratta di un’aggressione ai danni dell’intera professione".

"Auspichiamo – chiude Draoli – che vengano messi in essere, anche in vista dell’estate e almeno per il periodo notturno, delle postazioni di sicurezza, soprattutto in quei presidi che più sono a rischio per il numero ridotto degli operatori presenti e per l’isolamento, anche fisico, in cui si trovano".