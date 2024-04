"ChocoMoments" . Un manifestazione davvero di "gusto"

Una tavoletta di cioccolato quasi da record, anche se in maniera ridotta rispetto alle aspettative. E il ricavato è stato donato all’Atletica Costa d’Argento. Buone presenze di pubblico soprattutto nella giornata di sabato, meno in quella di domenica, visto forse anche il bel tempo, per la kermesse ChocoMoments, tenuta lo scorso week end nel Corso Umberto. Il momento clou, tra le tante iniziative che si sono svolte durante la tre giorni dedicata al cioccolato, è stato quello della realizzazione di una mega-barretta di cioccolato dalla lunghezza 7 metri e mezzo, anche se in maniera ridotta rispetto alle attese (erano previsti 15 metri). I maitre chocolatier hanno realizzato la grande tavoletta per la gioia dei bambini, che hanno potuto assaggiare il buon cioccolato preparato per l’occasione. Quando si è solidificata è stata data in degustazione a tutti i presenti, mentre il ricavato delle offerte è stato devoluto all’associazione Atletica Costa d’Argento. "L’Atletica Costa d’Argento ci tiene a ringraziare pubblicamente il Ccn Centro Storico di Porto Santo Stefano – dicono dal gruppo sportivo – che ha voluto devolvere il ricavato della manifestazione ChocoMoments alla nostra associazione, con tanto di firma di cioccolato bianco su una tavoletta di cioccolato fondente fatta insieme a molti bambini del paese. Teniamo inoltre a complimentarci con lo stesso Ccn per l’impegno e la riuscita nell’organizzazione dell’evento. L’associazione impiegherà l’intero ricavato ricevuto per l’acquisto di trofei della 13° edizione dei Giochi dell’Argentario Memorial Silvano Frigola, che accenderanno la loro torcia mercoledì e termineranno il 15 maggio".