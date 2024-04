"ChocoMoments" nelle vie del centro. I tre giorni più dolci della primavera

Al via la prima edizione di ChocoMoments a Porto Santo Stefano, la festa del cioccolato artigianale che darà vita al Corso Umberto da venerdì a domenica. L’evento è organizzato dal Ccn Centro Storico e da ChocoMoments Srl, con il patrocinio del Comune. Nelle tre giornate sarà presente una mostra mercato con stand aperti dalle 10 alle 20 e sarà creata una vera e propria fabbrica del cioccolato. Per i più piccoli è previsto il Choco baby, un laboratorio a tema per imparare a realizzare i cioccolatini, ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Mentre per gli adulti un corso di lavorazione del cioccolato per principianti nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 alle 12. Inoltre, sono previsti quattro cooking show live: venerdì alle 18 "Come nasce una Sacher?", sabato alle 15 "Come nasce una pralina?" e alle 18 è prevista la creazione live di una tavoletta di cioccolato da record di ben 15 metri. Una volta termina la maxi tavoletta verrà data in degustazione, il ricavato verrà devoluto all’Atletica Costa d’Argento. Infine, domenica alle 15 è prevista la creazione, sempre dal vivo, della pralina di Porto Santo Stefano con un ingrediente tipico di zona. Alle 17.45 show cooking a cura di Paolo Rufo.