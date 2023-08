Choc anafilattico Si sente male a Le Marze

GROSSETO

Si è sentita male in spiaggia perché punta da un insetto che le haprovocato uno choc anafilattico. Poco prima aveva mangiato e poi fatto il bagno: un mix che alla fine poteva anche risultare letale. Per fortuna, invece, non si è rivelato grave ma ha comunque richiesto l’intervento dei soccorritori.

La donna, una turista di Montalcino, era sulla spiaggia libera all’altezza de Le Marze. La guardia costiera e il personale del 118 si sono presentati di fronte al Fuorirotta di cui era stato aperto l’accesso dopo la segnalazioni dei militari. In caso di emergenza infatti gli istruttori della scuola di kite-surf aprono la sbarra per permettere ai soccorsi di raggiungere più velocemente la spiaggia. La donna, 44 anni, era comunque riuscita a rimettere dopo il bagno e quindi la situazione era già migliorata. Allo choc anafilattico infatti si era probabilmente aggiunta una congestione. All’arrivo del 118 la donna stava meglio ma è stata accompagnata al Misericordia per accertamenti.