Chiusura del festival "Teatro delle Rocce" Gavorrano: Umberto Tozzi in "Gloria Forever"

Il tour "Gloria Forever" di Umberto Tozzi arriva stasera nel Teatro delle Rocce, a Gavorrano, concerto che chiude la rassegna organizzata da "Leg - Live Emotion Group" in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario con il sostegno di alcuni sponsor privati.

Tozzi è protagonista del tour "Gloria Forever", il progetto che, dal 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma "Un corpo e un’anima", brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come "Ti amo" e "Gloria" che, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano. In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano "Ti Amo" e nel 1994 con il brano "Io muoio di te" e il Festival di Sanremo nel 1987 con "Si può dare di più" insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con "Gente di Mare", in duetto con Raf, si classifica terzo all’Eurofestival.