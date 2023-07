"Chiusi per spettacolo" Provocazione di Astorino "Non ci fanno lavorare"

Si chiama Daniele Astorino, ed è uno dei tre titolari del ristorante pizzeria "I Tre Archi" di Massa Marittima. E ha deciso di chiudere i battenti del suo ristorante nei tre giorni di Lirica in Piazza. "Siamo stati ‘costretti’ a prendere questa decisione perché non sussistono le condizioni di poter lavorare con Lirica in Piazza – inizia Astorino –. Teniamo a precisare che abbiamo un gran rispetto per la manifestazione che porta lustro alla nostra cittadina, però la ditta che ha vinto la gara per questo e i prossimi anni (Società cooperativa Musicainsieme) ha espresso delle richieste che sono state accolte dalle istituzioni: nelle serate delle opere, la sospensione delle concessioni di suolo pubblico con rimozione degli arredi dalle 18.30 fino al termine della manifestazione. Inoltre dalle 18.30 alle 21 sarà possibile la somministrazione all’interno dei locali solo allo staff della manifestazione o ai residenti nella piazza che saranno una decina".

Astorino prosegue: "Il fatto di chiederci di "smontare" e "rimontare" tutti gli arredi per tre sere di seguito ci sembra irrispettoso verso chi è sempre stato aperto, anche e soprattutto in periodi dove non ne vale nemmeno la pena, ma soltanto per dare un servizio ai cittadini e agli sporadici turisti – aggiunge polemicamente –. Altra cosa che non possiamo assolutamente accettare è il fatto di poter lavorare dalle 18.30 alle 21 solamente con il personale dello staff. Cioè noi dovremmo dare da bere e da mangiare, ma non ai nostri clienti? Persone dello staff si, ma Massetani che vengono tutto l’anno no? Questo non lo accettiamo". Poi il titolare del ristorante chiude: "Ci scusiamo con i nostri clienti e con tutti gli "ospiti" di Massa Marittima che in questi tre giorni troveranno una cittadina mezza chiusa con servizi decimati".