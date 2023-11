Chiude la banca a Puntone: "Cittadini non informati"

Chiude la banca di Castagneto Carducci a Puntone di Scarlino. A darne notizia la sindaca Francesca Travison in un recente post sui social. "Ci sono delle inesattezze – spiega Guido Mario Destri, capogruppo di “Per Scarlino“ – e, soprattutto, descrive solo a metà ciò che è accaduto. Infatti la sindaca è stata tempestivamente informata dal sottoscritto della intenzione della Banca di chiudere la filiale sin da prima di Pasqua e, proprio per questo, in qualità di amministratore pubblico ma, ancor più quale Probiviro della Castagneto Banca 1910 – continua Guido Mario Destri -, mi sono attivato per lenire le conseguenze sui clienti scarlinesi. Vista l’impossibilità di far recedere la Banca dalla propria decisione ho provveduto a fissare un incontro tra la sindaca ed il direttore Commerciale della Banca. In questo incontro sono state concordate una serie di iniziative".

Destri prosegue: "A questo incontro ne è seguito un altro ad inizio ottobre con il Capo Area Commerciale nel corso del quale si è concordato, alla mia presenza – aggiunge – di predisporre una conferenza stampa nella quale sarebbero state illustrate le iniziative. Ma il post della Sindaca abbastanza stizzito e conciso, si limitava a evidenziare la chiusura della filiale. Ritengo – conclude Destri – che i cittadini scarlinesi non siano stati né sufficientemente, né adeguatamente informati".