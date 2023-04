Chitarra super Oggi il recital di Benedettelli

Il chitarrista Alessandro Benedettelli sarà il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura", in programma oggi alle 17 nell’auditorium "Carlo Cavalieri" dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti", in via Bulgaria. Tema del concerto sarà "Centenario – Recital su una chitarra del 1923" e il programma prevede l’esecuzione di musiche di Mertz ("Elegia"), Tansman ("Cavatina e danza pomposa"), Barrios Mangorè ("La catedral"), Sor ("Variazione Opera9") e Llobet ("Variazioni su un tema di Sor". L’evento è a ingresso libero e gratuito. Alessandro Benedettelli ha iniziato a studiare chitarra classica all’età di 8 anni e ha tenuto il suo primo recital da solista a 14 anni. Sotto la direzione del maestro Fabio Montomoli ha conseguito il Diploma di chitarra classica con il massimo dei voti nel 2004, come candidato esterno, all’Istituto "Pietro Mascagni" di Livorno. Nel 2007 ha conseguito a pieni voti la laurea in Discipline musicali al Conservatorio di Vicenza nella classe del maestro Stefano Grondona. Ha all’attivo numerosi concerti, sia come solista che in alcune formazioni cameristiche; ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali dal 1999 ottenendo numerosi primi premi assoluti. Dal 2008 con il fratello Daniele compone musiche per cortometraggi, spot televisivi e cinematografici: nel 2010 hanno composto la colonna sonora del loro primo lungometraggio, il film"La marea silenziosa". Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album autoprodotto, "Waiting 2012": un lavoro intenso, visionario, evocativo, in cui le chitarre sono usate come potenti armi espressive. L’appuntamento successivo della rassegna "I concerti di Fondazione Grosseto Cultura" è in programma per sabato 15 aprile – sempre alle ore 16 nell’auditorium dell’Istituto musicale – con Valentina Garofoli al violino, Michele Makarovic alla tromba, Alessandro Benedettelli alla chitarra e al mandolino, e Laura Bianchi al violoncello.