Chili di droga. Arresto anche a Grosseto

È di 70 persone arrestate in carcere (68 albanesi e due italiani; 33 raggiunti in Toscana tra cui un 36enne in provincia di Grosseto, gli altri nel resto d’Italia e all’estero), otto ai domiciliari, quattro con obblighi di presentazione in caserma un bilancio dell’inchiesta con cui la Dda di Firenze, in stretta collaborazione con Procura speciale anticorruzione e anticriminalità organizzata di Tirana (Spak), Eurojust, Europol e Interpol, ha disarticolato quattro forti organizzazioni criminali del traffico di droga - cocaina, hashish, marijuana, Mdma, eroina - tutte in mano ad albanesi e che agivano tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera. In totale ci sono 83 indagati. Tra i reati, è contestata l’associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti, ma il gip ha anche ordinato il sequestro preventivo di beni per 5 milioni di euro per il presunto riciclaggio dei proventi illeciti. Eseguite perquisizioni a tappeto. Trovati depositi bunker, armi (pistole), il libro mastro del traffico gestito dalle organizzazioni da cui si ricava al momento una stima di 50 chili di cocaina smerciati al mese. Fra gli indagati ci sono quattro donne: una è la compagna di un capo, un’altra aveva compiti di valutazione della ‘qualità’ delle droghe, era lei a dare disco verde per l’acquisto di partite. La droga arrivava dall’Olanda oppure via mare. Depositi di stoccaggio della droga erano disseminati in garage e cantine del capoluogo toscano ma una base importante è stata scoperta a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna dove c’era pure l’officina meccanica di cui si servivano le bande. Quattro i gruppi criminali colpiti dall’inchiesta, ciascuno con compiti complementari di approvvigionamento, distribuzione, logistica.