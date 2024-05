Chiesa di San Leopoldo. Il ricordo di tre sacerdoti

Oggi alle 11 in onore dell’anniversario della chiesa di San Leopoldo di Follonica è in programma la celebrazione di una messa di suffragio in ricordo di tre sacerdoti che hanno contribuito molto alla crescita della Città del Golfo. Si tratta di don Ugo Salti, don Enzo Greco e don Franco Bevilacqua. La chiesa follonichese invita la popolazione a partecipare numerosa alla celebrazione religiosa. Don Ugo Salti fu il parrocco della Chiesa di San Leopoldo dal 1939 al 1981, ricordato per aver fatto nascere le altre tre parrocchie della città di Follonica. Riconosciuto per la sua medaglia d’argento al valore militare durante la lotta partigiana, ha visto crescere la popolazione della città da 5.000 a 25.000 abitanti e si preoccupò lui stesso dopo la chiusura dell’Ilva di Follonica a garantire un servizio di spostamento per gli operai alle acciaierie di Piombino.

Il suo successore, don Enzo Greco, che rimase nella parrocchia di San Leopoldo per trent’anni, si distinse per il suo animo coraggioso, la sua generosità e per il suo impegno sociale. Infine don Franco Bevilacqua, parrocco a Lucca per 42 anni, sostituì don Aldo Mei ucciso in guerra dalle truppe tedesche.

Viola Bertaccini