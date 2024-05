Chiede soldi al diacono col coltello: denunciato

Chiede l’elemosina in strada da qualche giorno nel centro storico di Grosseto. E’ un ragazzo giovane e ogni giorno è facile incontrarlo insieme al suo cagnolino, passeggiare nelle strade principali del centro. Vive in strada e non ha un lavoro. Qualche giorno fa però è entrato nella cattedrale di Grosseto, San Lorenzo e, finita la messa delle 18, ha chiesto dei soldi al diacono. Al suo rifiuto, ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato. Ha iniziato ad urlare alcune frasi nei confronti del diacono perchè non voleva, secondo lui, aiutarlo. Il diacono aveva cercato di spiegargli di non avere soldi con sé e dunque non poteva darglieli. Un’azione fulminea del ragazzo che, con il coltello in pugno, dopo l’aggressione, si è allontanato e dal Duomo ed è partita la segnalazione ai carabinieri. I militari hanno raccolto la descrizione del giovane e il giorno dopo, in borghese, hanno aspettato che si presentasse di nuovo nello stesso punto. Hanno avuto ragione: nel pomeriggio è arrivato e quando se lo sono trovato davanti, lo hanno fermato e fotosegnalato. Il ragazzo non ha opposto resistenza e anzi si è messo a disposizione. E’ stato il diacono a riconoscerlo perchè lo aveva visto bene in volto. E’ stato denunciato per tentata estorsione.