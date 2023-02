"Chi si è sentito abbandonato ci ha abbandonato, ma ora c’è Elly"

Domenica primarie Pd per scegliere il segretario nazionale e regionale. Il comitato che sostiene Elly Schlein (nazionale) e Emiliano Fossi (regionale) fa un appello al voto. "Ci rivolgiamo al vasto popolo democratico e di sinistra. In particola modo, a coloro che in questi anni si sono sentiti traditi e non rappresentati dalla politica e dal Pd. Il sentimento di sfiducia e rassegnazione è cresciuto nel tempo e nella pesante sconfitta in Lazio e Lombardia il dato più drammatico è l’astensione: chi si è sentito abbandonato da noi ci ha abbandonato. Una storia già vissuta qui in Toscana, dove politiche ed amministrative hanno visto consumarsi inesorabilmente ed in modo pesante il consenso al nostro partito e amministrazioni importanti passare alla destra. Tutto questo senza che il gruppo dirigente che ci ha portato sin qui sentisse il dovere di assumersene la responsabilità. Che cos’altro deve succedere per decidere che bisogna cambiare tutto per non scomparire? E’ il momento di reagire. Il fermento di associazionismo e volontariato presente sul nostro territorio ci dice che, malgrado tutto, quel mondo democratico e di sinistra è vivo e vitale, e non aspetta che un segnale per tornare protagonista anche in politica. Quel segnale è arrivato con la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd, una giovane donna nata nel Partito democratico e con esso impegnata in battaglie importanti, ma che se ne è allontanata per non condividere la deriva che ci ha portato a questo punto".

"Il suo rientro e la sua proposta di rinascita hanno sollevato un’onda di entusiasmo che abbiamo visto crescere di giorno in giorno – proseguono dal Comitato –. Non possiamo perdere questa occasione e dobbiamo aver chiaro che il destino dell’unico partito non personale rimasto sulla scena politica è nelle nostre mani. Nel momento in cui la destra peggiore che potessimo immaginare ha conquistato il governo del Paese è interesse di tutte le democratiche ed i democratici ricostruire una forte, riconoscibile forza di sinistra che sappia conquistare consenso sulla base di proposte chiare e coraggiose. Perciò domenica possiamo cambiare il corso delle cose, imporre un cambiamento che non ci sarà mai regalato dall’alto. Perché il cambiamento o parte da noi o non parte affatto. Allora mobilitiamoci, coinvolgiamoci e coinvolgiamo chi ci è vicino". Nella lista per Elly Schlein, per l’elezione della assemblea nazionale del Pd nel collegio Arezzo-Grosseto-Siena i candidati maremmani sono: Cristian Marchini e Livia Ceccobelli. Nella lista di Emiliano Fossi, per l’elezione della Assemblea Regionale del PD Toscana, per il collegio di Grosseto, i candidati sono Barbara Pinzuti, Federico Badini, Lidia Bai, Manuele Bartalucci, Monica Paffetti, Cosimo Garofalo, Teresa Bartoli, Lorenzo Zambernardi, Lucia Tosini, Marco Donati, Tiziana D’Amato, Giulio Querci, Erica Frezza, Rodolfo Bassi.