Che successo per il Palio dei Borghi. Sorano vince la sfida con Manciano

Il Palio dei Borghi lo vince Sorano. La trasmissione di Rai 3 condotta da Angela Rafanelli innalza il comune guidato dal sindaco di Pierandrea Vanni a vincitore di questo originale Palio. La trasmissione si è svolta in tre puntate nel comune ospitante di Pitigliano e i borghi in sfida erano Sorano contro Manciano. Nelle tre giornate si sono svolte prove di cultura, cultura generale, enogastronomia e giochi popolari riguardanti il Natale. I concorrenti di Sorano, caposquadra Arturo Comastri per la cultura, Francesco Santori per l’enologia e Alessia Morettoni per la gastronomia, sono stati da subito messi a proprio agio dalla conduttrice. I rappresentanti di Sorano hanno svolto le diverse prove con un clima di sana competizione e di genuina allegria. Le prove si sono svolte in tre diverse location e la premiazione si è svolta al teatro Salvini di Pitigliano. La trasmissione ha mandato in onda anche bellissime immagini di Sorano, Manciano e Pitigliano, alcune anche girate con l’aiuto del drone. La giuria, alla fine, ha proclamato vincitori i concorrenti soranesi, il premio assegnato dalla Rai e la coppa del Palio dei Borghi, che vuole valorizzare queli piccoli comuni che si distinguono per storia, cultura e tradizioni popolari. Probabilmente la coppa sarà donata al Comune di Sorano.