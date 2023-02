Che sfida all’"Ungaretti" tra i talenti della robotica

di Steven Santamaria

Nella giornata di ieri, le sfide sono iniziate alle 10 e si sono concluse intorno alle 17, alla scuola media Giuseppe Ungaretti, in via Portogallo, si sono tenute le gare di robotica a cui hanno partecipato circa 200 ragazzi provenienti dalle scuole di tutta la Toscana. "L’idea – spiega la preside Maria Natalia Iiriti – è nata dalla proposta del professor Gavino Acierno, che insegna matematica nella nostra scuola. Nel 2019, la nostra scuola ha aderito al progetto educativo RoboToscana e il professor Acierno fece gareggiare i ragazzi a queste gare regionali, ottenendo degli ottimi risultati. Causa pandemia, però, le gare sono ripartite solo l’anno scorso e due nostre squadre si sono qualificate alle gare nazionali, che si sono tenute a Trento. Quest’anno, ci siamo proposti per ospitare, qui in Maremma, le gare regionali. Chi vincerà queste selezioni parteciperà alle gare nazionali a Vicenza". Ma tra i partecipanti, non ci sono soltanto le scuole medie: "Oltre agli under 14, partecipano anche alcuni istituti superiori – continua la preside – provenienti da tante province della nostra regione. Della nostra città, partecipa l’Iti del Polo Porciatti, campione nazionale in carica della scorsa edizione. Questa vittoria ha portato molto entusiasmo".

La robotica aiuta i ragazzi a crescere: "A me – continua – piace descriverla in tre parole: pazienza, esperienza e speranza. Sono gli ingredienti che servono anche per la crescita. Con la pazienza e il lavoro di squadra si acquisisce sempre più esperienza, con la speranza di migliorare sempre. Questa è un’attività che appassiona molto i nostri ragazzi. Stanno apprendendo molte nuove conoscenze grazie al lavoro di squadra. Stanno imparando a relazionarsi l’uno con l’altro e a collaborare per il bene della causa. È fondamentale che apprendano la vita di gruppo e che remino tutti nella stessa direzione. In un gruppo è normale che tutti non la pensino allo modo, ma restando uniti e facendo tanti tentativi, si sviluppa la competenza del problem solving". "La robotica è bellissima – prosegue Maria Natalia Iiriti – anche perché include molto. Non esistono differenze, né di genere né culturali, e non ci sono gli abili o i diversamente abili, esiste solo la squadra. Il lavoro di gruppo è bello anche per questo. Questa è un’occasione dedicata a tutti".

"Siamo onorati – conclude – di poter ospitare queste gare. Ci siamo candidati e ci hanno dato questa bellissima opportunità. Cercheremo di fare del nostro meglio, soprattutto per ripagare la stima nei nostri confronti. Si tratta di un’opportunità di crescita non solo per noi, ma per tutta la comunità scolastica della Maremma, ma anche per la città stessa".