Che musica . C’è Antonella. Ruggiero

Al Teatro Moderno arriva Antonella Ruggiero. Lo spettacolo in programma domani alle 17.30 si intitola ‘Arpeggio elettrico’ e ripropone i grandi successi di una della voci più incredibili della musica italiana insieme a brani di epoche e di generi diversi, in un arrangiamento di straordinaria intensità. La cantante sarà accompagnata da Adriano Sangineto all’arpa celtica e clarinetto basso e Roberto Colombo al vocoder, organo liturgico e synth basso. "Da tempo ho scelto di tornare all’essenzialità della musica – racconta l’artista – in un intreccio di sonorità sicuramente non comuni e non usuali, in cui i suoi hanno un’assoluta predominanza. Mi piace proporre al pubblico quello che vorrei ascoltare, le mie scelte non sono mai dettate dalla razionalità, dal calcolo. Credo che questo sia un aspetto fondamentale per l’arte". Ci saranno sicuramente i suoi brani più celebri, ma riproposti in questa nuova veste. "Per me un brano non è mai stato uguale alla volta precedente – spiega – e in base anche ai musicisti che mi hanno accompagnata si creano emozioni e sonorità diverse, perché ognuno porta il proprio mondo con sé. Non mi pongo il problema di quello che il pubblico si aspetta, porto quello che sento. È vero che certe canzoni siamo abituati ad ascoltarle in un certo modo, ma in un concerto di questo tipo c’è uno scambio molto intenso con il pubblico che alla fine si trova ad apprezzare questo nuovo arrangiamento. È quello che ogni volta mi sento dire dopo il concerto e ne sono molto contenta, perché per me è importante assecondare la mia visione della musica". L’arpa celtica di Adriano Sangineto in alcuni passaggi è trattata con effettistica che ne modifica radicalmente la sonorità, arricchendone il suono, creando affascinanti spazi sonori, in cui interviene il clarinetto basso. Una dimensione di grande delicatezza e di assoluta intimità, lontana per scelta dagli spettacoli carichi di danzatori, costumi, luci a rincorrersi sui palchi immensi imposti dallo show business. "Ho scelto da tempo questa via – conclude l’artista – per ritornare alla centralità della musica, che nei grandi allestimenti a volte si perde".

Riccardo Bruni