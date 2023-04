Che accoppiata Fiera del Madonnino e "Game Fair" insieme a Braccagni

di Steven Santamaria

Da domenica 23 a martedì 25 andranno in scena, insieme, la 43esima edizione della "Fiera del Madonnino" e la trentunesima edizione del "Game fair". Si tratta del più grande evento outdoor organizzato sul territorio nazionale, 250.000 metri quadrati interamente dedicati per tre giorni all’agricoltura, alla ruralità e alle attività che si praticano all’aria aperta.

Le due manifestazioni insieme racchiudono al meglio l’obiettivo di Grossetofiere, che è nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutto il territorio, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione. Nell’ambito delle due rassegne grande importanza rivestono le manifestazioni zootecniche organizzate grazie alla collaborazione con Aia e Arat che per questa edizione occuperanno due ampi spazi, la vetrina zootecnica dedicata alla biodiversità e la fattoria didattica. "Quando parliamo di zootecnia – dice il presidente di Grossetofiere, Andrea Masini – parliamo di Maremma, il nostro territorio è quello che fa registrare in assoluto il maggior numero di capi allevati in Toscana. Purtroppo oggi con la crisi del settore, assistiamo ad un processo che sembra irreversibile, di abbandono di questa attività e la fiera del madonnino, che da 43 anni racconta la storia dell’agricoltura Toscana, diventa uno strumento indispensabile di promozione e valorizzazione di questo settore". "Sfrutteremo nel migliore dei modi questo periodo di inattività che non ha permesso alle aziende di promuovere i propri prodotti attraverso le fiere che sono uno tra i più efficaci e diretti strumenti di mercato – dice il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini – ed è proprio dalle loro volontà e sollecitazioni che è nata la nostra idea progettuale. Da un anno e mezzo sono state annullate tutte le fiere e alcune importanti aziende vedono nel nostro Centro Fiere, il luogo ideale per poter ritornare a sviluppare i propri progetti di marketing fieristico". "Si organizzeranno – dice il direttore dell’Arat Claudio Bressanutti – oltre alle tradizionali attività degli incontri con i visitatori e degli allevatori, incontri che tratteranno temi importanti per la zootecnia ed il nostro territorio, si parlerà della nuova programmazione comunitaria e delle opportunità per le aziende. Non mancheranno incontri e approfondimenti sull’uso della tecnologia in agricoltura con focus sulle opportunità per le aziende zootecniche. Per quanto riguarda le razze autoctone a limitata diffusione organizzeremo dei veri e propri momenti di approfondimento con tecnici di Arat, Anacli ed università di Firenze per presentare le razze agli allevatori e a tutti i visitatori al fine di conoscere meglio il nostro potenziale in termini di biodiversità".