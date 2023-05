"Challenge bikepacking" Al via il grand tour

Cinquecento chilometri di avventura nella Toscana nascosta, quella della Maremma: è "Maremma Challenge Bikepacking", un evento che nasce dalla volontà di trasmettere meraviglia di un territorio intatto, attraversato da strade e sentieri perfetti da vivere in sella. Maremma Challenge, alla sua terza edizione, parte oggi e diventa quest’anno "Bikepacking", disegnando la sua proposta attorno a quel ciclista contemporaneo che vuole mettersi alla prova, ma prima di tutto vivere delle emozioni, a contatto con la natura e con la storia. L’evento si rivolge agli appassionati di gravel e di mtb (anche e-bike), che troveranno anche delle sezioni tecniche loro dedicate, per non dimenticare il divertimento che un single track nel bosco può regalare. Il tracciato è ad anello, con partenza e arrivo a Massa Marittima, località diventata negli anni un riferimento internazionale per le due ruote e per la Mtb in particolare. Non ci sarà assistenza lungo il percorso e nessuna classifica.